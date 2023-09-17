مدرب الهلال: نعد الجماهير بظهور عالٍ وتحقيق البطولة.. اليوم سنحسم أجانب المباراة

تحدث المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال عن مواجهة الفريق التي تجمع أمام نادي نافباخور الأوزبكي، غدًا الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، وذلك على ملعب ستاد الملك فهد.

مدرب الهلال: نعد الجماهير بظهور عالٍ وتحقيق البطولة

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال أمام نادي نافباخور الأوزبكي: "نعمل على الظهور بالشكل المطلوب في أول مباراة رسمية لنا في البطولة الآسيوية، ولم يكن لدينا أيام كثيره لإعداد الفريق ولكن سنفعل ما بوسعنا".

تابع مدرب نادي الهلال: "نعد الجماهير بان نظهر بأداء عالي كما في المباريات الأخيره، ونعلم أن الهلال في السنوات الأخيره كان يصل للنهائي ويحقق البطولة".

وأضاف خورخي خيسوس: "سيتحدد اليوم من هم الخمسة الأجانب الذي سيشاركون في مواهجة الغد أمام نادي نافباخور، وكل مباراة نخضوها نتعامل معها بطابع خاص يحدده المنافس".

اختتم خيسوس تصريحاته: "يعرف الجميع أن نيمار يمتلك جودة عالية بين جميع لاعبي العالم، وهو قادر على إعطاء المزيد، وحاليًا يشعر ببعض الآلام العضلية وسيتبين اليوم بعد التدريب أمر مشاركته".

تم تحديد موعد مباراة الهلال أمام نافباخور الأوزبكي لتقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد، وينافس نادي الهلال في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم كل من أندية نافباخور الأوزبكي ومومباي الهندي وفريق ناساجي الإيراني.