"أثر الاستثمار في الموارد البشرية" أحدث رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق

للباحثة إنعام محمد علي..

ناقش قسم الاقتصاد بكلية الدراسات والبحوث الأسيوية بجامعة الزقازيق، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة "إنعام محمد علي" تحت عنوان "أثر الاستثمار في الموارد البشرية علي أداء الموازنة العامة بدولة ماليزيا".

وأكدت الباحثة خلال رساتها أن ﻨﺠﺎح دولة ماليزيا ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وزﻴﺎدة ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ المباشر، لم يكن إﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋواﻤل ﻋدﻴدة أﺒرزها اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ المورد البشري وتطويره ﻤن خلال زﻴﺎدة ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻲ التعليم والصحة، ﻤﻤﺎ أدى إلي ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘطور ﺴﺎﻋدﻫﺎ علي توفير قدرات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ اﺴﺘطﺎﻋت ﺠذب الشركات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ العالمية إلي ماليزيا، وبالتالي أﺴﻬم وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر في حدوث تحوﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد الماليزي، وأﺼﺒﺢ القطاع الصناعي هو العصب الرئيسي لهذا الأقتصاد ﺒدﻻ ﻤن القطاع الزراعي الذي اﺤﺘل ﻫذﻩ المكانة سابقًا، ﻓﻀﻼ ﻋن احتلال ماليزيا مراﺘب ﻤﺘﻘدﻤﺔ عالميًا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ أﺸﺒﺎﻩ المواصلات، وتوظف القدرات العلمية اليوم كأداة مهمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم علي تقنية المعلومات واﻻﺘﺼﺎﻻت.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بمستوي الرسالة المقدمة والمجهود الكبير المبذول خلال البحث، والتي تكونت من: الدكتور "محمد يونس"، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا "مشرفًا"، والدكتور "أحمد فوزي"، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق "مشرفًا"، والدكتور "أحمد الدهشان"، أستاذ الاقتصاد ووكيل كليه الحقوق جامعة بورسعيد "مناقشا"، والدكتور "عزت قناوي"، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ "مناقشًا"، وفي ختام الرسالة قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحثة "إنعام محمد علي" درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.