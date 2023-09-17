إسراء رخا تتعرض للهجوم اللاذع بعد محاولتها تقليد بيلا حديد (صور)

لفتت الفنانة الشابة إسراء رخا الأنظار بإستايلاتها الغريبة والجريئة، ليشبهها البعض بعارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، خاصًة بعد أحدث ظهور لها، لتفاجيء الجميع بلوك مثير وملامح مشابهه لها في لقطات نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إسراء رخا

وبدت إسراء رخا بإطلالة جريئة، مرتدية بنطال فضفاض باللون الأسود ومُزين بخطوط على الجانبين باللون الأبيض، ونسقت عليه كربو توب باللون البيج، مكشوف الصدر والبطن، مما عكس جرائتها وأنوثتها.

وتزينت إسراء بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، ضمت العديد من الخواتم في إحدى اليدين، وسلسلتين وأقراط رقيقة، بالإضافة لنظارة شمسية مميزة التصميم باللون الأبيض الشفاف مع عدسات ملونة بالأزرق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إسراء رخا تصفيفة شعر رقيقة، فقامت بربط خصلاتها شكل ذيل حصان أعلى الرأس ويتدلى من الخلف بصيحة الويفي الناعم.

ووضعت إسراء رخا مكياجًا مميز ظهرت فيه بملامح مشابهه لعارضة الأزياء بيلا حديد، فحددت حاجبيها باللون الأبيض، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود، ووضعت ملمع شفاه شفاف؛ لتحصل على شفاه ممتلئة وجذابة.

وواجهت الفنانة إسراء رخا العديد من الإنتقادات اللاذعة بسبب ملامحها الغريبة وملابسها الجريئة محاولة منها لتقليد النجمة بيلا حديد.