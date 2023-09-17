بث مباشر مباراة أرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الأن شاهد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة اَرسنال وإيفرتون، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب جوديسون بارك.

ويبحث إيفرتون عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب في الخروج من النفق المظلم، بعدما لعب 4 مباريات لم يحقق خلالهما الفوز، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز في تحقيق الفوز خلال مواجهة إيفرتون، حيث يبحث عن الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي على القمة.

موعد المباراة



ومن المقرر أن تنطلق موقعة إيفرتون أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "جوديسون بارك".

ويرغب الفريق المستضيف للمباراة في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما لعب 4 مباريات، حيث خسر 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

بينما يبحث الجهاز الفني لـ اَرسنال عن الانتصار خلال مواجهة إيفرتون، من أجل الوصول للنقطة الـ 13 والاستمرار في ملاحقة السيتي.

تشكيل اَرسنال المتوقع لمباراة إيفرتون

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: ألكسندر زينشينكو، بن وايت، ويليا ساليبا، جابريل ماجاليش

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافريتز، جابريل جيسوس

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