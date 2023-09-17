اللاعبين البرازيليين أصحاب البصمة الأبرز في تاريخ الدوري السعودي

نجح اللاعبين البرازيليين في تحقيق نجاح وتقدم على غيرهم من الجنسيات التي انتقلت للعب في الدوري السعودي خلال السنوات الاخيره، و بالتحديد منذ تغير اسم المسابقة إلى دوري المحترفين السعودي، ليكونوا أصحاب البصمة الأبرز في تاريخ المسابقة.

الموسم الحالي يمتلك دوري روشن السعودي للمحترفين 13 لاعب برازيلي من أصل 101 لاعب أجنبي ضمن اندية دوري روشن الـ 18.

رومارينيو أفضل البرازيليين

تمكن اللاعبين البرازيليين من تسجيل 1232 هدف في الدوري السعودي منذ فتح الاحتراف في المسابقة وتغير المسمى إلى دوري المحترفين، وأصبح نجم نادي الاتحاد رومارينيو هو هداف اللاعبين البرازيليين في المسابقة بـ 73 هدف

تعاقد نادي الاتحاد مع رومارينيو في عام 2018 مقابل 7 مليون يورو، ومن المقرر ان ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق في 30 يونيو المقبل 2024، وحينها ستكون نهاية اللاعب مع العميد، والذي وصل الآن إلى 32 عام.

5 هاتريك منها 2 بتوقيع برازيلي

شهدت منافسات الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن وبعد مرور منتصف مباريات الجولة السادسة، 5 مرات سجل فيها اللاعبين ثلاثة أهداف "هاتريك"، ومن بينهم ثنائي برازيلي هم روبيرتو فيرمينيو نجم النادي الأهلي، ومالكوم مهاجم نادي الهلال.

هاتريك فيرمينيو لاعب الأهلي في شباك نادي الحزم ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هاتريك مالكوم مهاجم الهلال في شباك نادي أبها بالجولة الاول أيضًا من الموسم الحالي.

شهدت الـ 10 نسخ الاخيره من بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 6069 هدف، لتكون المواسم الماضية في كفة وبداية من الموسم الجاري 2023-2024 في كفة أخرى، حيث ينتظر الجمهور النسخة الأفضل والأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة مقارنة بموسم 2020-2021 والذي شهد تسجيل 746 هدف.