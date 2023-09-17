وفاة عميد شرطة أثر تعرضه لأزمة قلبية بمديرية أمن بني سويف

توفي العميد شريف دويدار، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن بني سويف، ظهر اليوم الاحد، أثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده بمكتبة لأداء عمله بديوان المديرية، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل.

وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وفاته قبل وصوله للمستشفى، حيث وصل جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين ان سبب الوفاة يرجع لإصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وجار اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وإستصدار تصريح الدفن، بناءا على تقرير مفتش الصحة المختص.

ونعى عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العميد شريف دويدار، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن بني سويف، على حساباتهم الشخصية والصفحات الكبرى، داعين له بالرحمة والمغفرة، وان يرزق اهله واصدقائه وكل محبيه الصبر على فراقه.