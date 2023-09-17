مدرب الهلال يحدد أجانب الفريق في مباراة نافباخور الاوزبكي

حدد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أجانب الفريق في قائمة مواجهة نادي نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023 – 2024.

ينافس نادي الهلال في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم كل من أندية نافباخور الأوزبكي ومومباي الهندي وفريق ناساجي الإيراني، ويحتاج الزعيم لتحديد خمسة لاعبين فقط ليكونا ضمن القائمة الآسيوي كما قرر الاتحاد القاري بالنسبة للأندية السعودية التي تمتلك 8 أجانب.

خيسوس يحدد أجانب الهلال لمباراة نافباخور الاوزبكي

حدد خورخي خيسوس مدرب الهلال كل من الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا ومالكوم بالإضافة إلى الصربي الكسندر ميتروفيتش، والنجم البرتغالي روبن نيفيز ليكونا في قائمة الأزرق لمواجهة نافباخور المقبلة في الجولة الأولى.

ويفاضل المدرب البرتغالي بين كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش ليكون اللاعب الخامس في قائمة الفريق بالمواجهة المقبلة، ويعتبر اللاعب الصربي هو الأقرب خاصة بعد تعاقد الهلال مع المدافع حسان تمبكتي ليكون في قلب الدفاع بجوار علي البليهي.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال المقبلة أمام نافباخور الأوزبكي غدًا الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد.