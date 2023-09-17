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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"مرعي البريمو".. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

مرعي البريمو
مرعي البريمو

بلغت إيرادات فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي، أمس، السبت، 20 ألفا و770 جنيها. ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

 

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

 

ويعود هنيدى في "مرعي البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

 

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