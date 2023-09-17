آخر موعد للتقديم على وظائف النيابة العامة السعودية

يبحث العديد من السعوديين، على محركات موقع “جوجل” بالمملكة، اليوم الأحد، عن وظائف النيابة العامة، بعدما أعلنت عن طرح 120 وظيفة إدارية من المرتبة السادسة حتى السابعة، على السلم رواتب الموظفين العام الإدارية، عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدرات.

التخصصات المطلوبة في وظائف النيابة العامة بالسعودية

وأوضحت النيابة العامة السعودية، أن هناك العديد من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

فني دعم (المرتبة السابعة – الرياض – عدد 2).

فني دعم (المرتبة السابعة – الطائف – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الرياض – عدد 11).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – المدينة المنورة – عدد 5).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الدمام – عدد 4).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – جدة – عدد 4).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – أبها – عدد 3).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – القريات – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – تثليث – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – شرورة – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – صامطة – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – البكيرية – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الخبر – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الخرج – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – عرعر- عدد 3).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – أبو عريش – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الباحة – عدد 2).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – احد رفيدة – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – احد المسارحة – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الدرعية – عدد 1).

كاتب ضبط (المرتبة السادسة – الخفجي – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – الزلفي – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – ظهران الجنوب – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – الجوف – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – بيشة – عدد 3).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – حفر الباطن – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – وادي الدواسر – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – تربة – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – عرعر – عدد 1).

كاتب سجل (المرتبة السادسة – قرية العليا – عدد 1).

باحث إحصاء مساعد (المرتبة السادسة – الدمام – عدد 1).

باحث إحصاء مساعد (المرتبة السادسة – المدينة المنورة – عدد 1).

باحث شؤون موظفين (المرتبة السادسة – الأحساء – عدد 1).

الفئات المستهدفة في وظائف النيابة العامة

ونوهت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة، جاءت للفئات التالية:

خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية

وأوضحت النيابة العامة بالسعودية، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح الآن من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدرات، ويستمر حتى الخميس 1445/3/6هـ.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية

ويمكن التقديم على وظائف النيابة العامة بالسعودية، من خلال الرابط التالي :"اضغط هنـــــــــــــا".