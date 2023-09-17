كيفية استخدام Google Bard لتنظيم حياتك الرقمية

سيوضح لك هذا الدليل كيف يمكنك استخدام Google Bard لتنظيم حياتك الرقمية. لبدء رحلتك مع Google Bard، الخطوة الأولى هي إنشاء حساب Google إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. يعد امتلاك حساب Google أمرًا ضروريًا لأنه بمثابة بوابة للوصول إلى Bard ومجموعة من خدمات Google الأخرى.

بمجرد إعداد حساب Google الخاص بك ويصبح جاهزًا للاستخدام، لديك طريقتان أساسيتان للتفاعل مع Bard: من خلال شريط بحث Google أو عبر مساعد Google (يُرجى ملاحظة أن هذه الميزة لم يتم تفعيلها بعد.)

إذا اخترت مسار مساعد Google، فستكون العملية واضحة بشكل لا يصدق. كل ما عليك فعله هو تنشيط مساعد Google الخاص بك من خلال قول "Hey Google"، متبوعًا بالأمر "talk to Bard". عند سماع ذلك، سيقوم Google Assistant ببدء تشغيل Bard، مما يسمح لك بالتعمق في طرح الأسئلة أو إصدار الأوامر لهذه الخدمة. يرجى ملاحظة أن هذه الميزة لم يتم تفعيلها بعد وستأتي في المستقبل.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تفضل استخدام شريط بحث Google للوصول إلى Bard، فإن الإجراء بسيط بنفس القدر. انتقل إلى شريط بحث Google على جهازك واكتب الكلمة الرئيسية "Bard". بعد الضغط على مفتاح الإدخال، سيتم تنشيط Bard، مما يتيح لك الفرصة للتفاعل معه من خلال مجموعة متنوعة من الاستعلامات أو الأوامر.

تنظيم قوائم المهام الخاصة بك

لاستخدام Bard لتنظيم قوائم المهام الخاصة بك، ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، أنشئ قائمة مهام لي". سيقوم Bard بعد ذلك بإنشاء قائمة مهام جديدة ويسألك عما تريد إضافته إليها. يمكنك بعد ذلك إضافة عناصر إلى القائمة عن طريق قول شيء مثل "إضافة شراء البقالة إلى قائمة المهام الخاصة بي".

يمكن أن يساعدك Bard أيضًا في تحديد أولويات قائمة المهام الخاصة بك. ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، حدد أولويات قائمة المهام الخاصة بي" وسيقوم Bard بنقل العناصر الأكثر أهمية إلى أعلى القائمة.

أخذ ملاحظات

لاستخدام Bard لتدوين الملاحظات، ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، دوّن ملاحظة لي". سيبدأ Bard بعد ذلك في تسجيل ملاحظاتك. يمكنك بعد ذلك قول ما تريد إضافته إلى ملاحظاتك.

يمكن أن يساعدك Bard أيضًا في تنظيم ملاحظاتك. ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، قم بتنظيم ملاحظاتي حسب الموضوع" وسيقوم Bard بإنشاء مجلدات لملاحظاتك بناءً على موضوعها.

إدارة التقويم الخاص بك

لاستخدام Bard لإدارة التقويم الخاص بك، ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، أضف موعدًا إلى التقويم الخاص بي". سيطلب منك Bard بعد ذلك تفاصيل الموعد. يمكنك بعد ذلك قول أشياء مثل "الموعد مع طبيبي يوم 15 مارس الساعة 10 صباحًا".

يمكن أن يساعدك Bard أيضًا في العثور على الأحداث في التقويم الخاص بك. ما عليك سوى أن تقول شيئًا مثل "بارد، ما هي الأحداث التي سأقوم بها الأسبوع المقبل؟" وسيخبرك Bard بجميع الأحداث الموجودة في التقويم الخاص بك للأسبوع المقبل.

إنشاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني

لاستخدام Bard لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها، ما عليك سوى كتابة شيء مثل "Bard، اكتب بريدًا إلكترونيًا لي". سيبدأ Bard بعد ذلك في إنشاء بريد إلكتروني. يمكنك بعد ذلك قول ما تريد إضافته إلى البريد الإلكتروني.

يمكن أن يساعدك Bard أيضًا في إرسال رسائل البريد الإلكتروني. ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، أرسل هذا البريد الإلكتروني" وسيقوم Bard بإرسال البريد الإلكتروني.

البحث عن المعلومات

لاستخدام Bard للبحث عن المعلومات، ما عليك سوى قول شيء مثل "Bard، ما هي عاصمة فرنسا؟". سيقوم Bard بعد ذلك بالبحث في الويب عن المعلومات ويخبرك بالإجابة.

بإمكان Bard أيضًا مساعدتك في العثور على معلومات محددة. ما عليك سوى قول شيء مثل "يا بارد، ابحث لي عن مقالات حول أحدث الأبحاث حول تغير المناخ" وسيجد Bard مقالات على الويب تتوافق مع معاييرك.

إنشاء العروض التقديمية

يمكن أن يساعدك Bard أيضًا في تنسيق العرض التقديمي الخاص بك. ما عليك سوى أن تقول شيئًا مثل "بارد، اجعل عرضي التقديمي يبدو احترافيًا" وسيقوم Bard بتنسيق العرض التقديمي الخاص بك بطريقة تبدو احترافية.

طرق أخرى لاستخدام Bard لتنظيم حياتك الرقمية

هذه مجرد بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام Google Bard لتنظيم حياتك الرقمية. مع استمرار Bard في التطور، سيكون قادرًا على القيام بأشياء أكثر لمساعدتك على البقاء منظمًا ومنتجًا.

فيما يلي بعض الأفكار الأخرى حول كيفية استخدام Bard:

استخدم Bard لإنشاء قائمة التسوق.

استخدم Bard لتتبع نفقاتك.

استخدم Bard لتخطيط وجباتك.

استخدم Bard لكتابة مشاركة مدونة.

استخدم Bard لترجمة اللغات.

استخدم Bard لكتابة التعليمات البرمجية.

استخدم Bard لطرح الأفكار.

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام Google Bard لتنظيم حياتك الرقمية:

كن محددًا في طلباتك. كلما كنت محددًا أكثر، كان بارد قادرًا على فهم ما تريد بشكل أفضل.

استخدم اللغة الطبيعية. لا تحتاج إلى استخدام المصطلحات التقنية أو المصطلحات. فقط تحدث إلى Bard كما تتحدث مع صديق.

كن صبوراً. لا يزال Bard قيد التطوير، لذا قد لا يقوم دائمًا بتصحيح الأمور. لكنها تتعلم طوال الوقت.

ملخص

يعد Google Bard أداة قوية يمكن استخدامها لتنظيم حياتك الرقمية بعدة طرق. إنه لا يزال قيد التطوير، ولكنه يتعلم بالفعل القيام بالعديد من الأشياء التي يمكن أن تساعدك على توفير الوقت وتكون أكثر إنتاجية. إذا كنت تبحث عن طريقة للتنظيم، فأنا أشجعك على تجربة Google Bard. إنه مجاني للاستخدام ومتاح لأي شخص لديه حساب جوجل.