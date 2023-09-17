سفراء مشواري بالشرقية يناقشون خطة العمل خلال الفترة المقبلة

اجتمع الدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بُمدربي وسفراء برنامج مشواري، لمناقشة خطة تنفيذ معسكرات البرنامج خلال الفترة المقلبة، ووضع تصور مسبق للخطة، ووضع المقترحات الخاصة بتطوير تنفيذ برنامج مشواري.

يأتي هذا الاجتماع الذي عقد بمركز شباب ناصر بالزقازيق بحضور أيمن حمدي منسق البرنامج بالشرقية، استجابة لتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بمتابعة جميع البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها المديرية.

يشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة، بصدد تنفيذ عدد 35 معسكر تدريبي للنشء، بمشاركة 120 مستفيد بكل معسكر في الفئه العمرية 10-14 سنة، لتدريبهم على المهارات الحياتية مثل: مهارات الثقة بالنفس، ومناطق التعلم والتواصل الفعال، والتفكير الابداعي، ومهارات التقبل، وحل المشكلات اليومية.

ينفذ برنامج مشواري من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.