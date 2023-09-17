استعرض الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدمًا من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول تشكيل الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي يهدف إلى دعم أهداف القطاع، وتحقيق رسالته، وتفعيل دور الجامعة التوعوي، والمجتمعي، والتنموي؛ مع توسيع نشاط الجامعة؛ ليشمل مجالات جديدة، ومناحى حياتية متعددة؛ تتناغم مع إستراتيجية الدولة المصرية.

أكد رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على القيام بمسئولياتها الوطنية تجاه مجتمعها المحيط؛ بوصفها أقدم وأعرق جامعات صعيد مصر، والوجه القبلي، وهو الدور الذي جعلها منارة التنوير والثقافة، وقاطرة التنمية في الصعيد، موجهاً بضرورة تكاتف جهود كافة قطاعات وكليات الجامعة؛ من أجل دعم إستراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى النهوض بمحافظات الوجه القبلي، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق ركائز التنمية المستدامة في ضوء خطة مصر 2030 ، ويأتي فى مقدمتها؛ تحديد أطر التعاون مع جامعة الوادي الجديد؛ لتطوير الخدمات المقدمة بتلك المحافظة، وتحقيق التنمية المنشودة لها؛ وذلك في إطار اتفاقية التعاون الإقليمي، والمبرمة بين الجامعتين.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، رئيس الفريق، الهدف من تشكيل الفريق؛ والذي يأتي وفقاً لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، ويضم في عضويته؛ عدداً من المهتمين من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين؛ في اطار دور الجامعة المجتمعي.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إلى حرص القطاع على التركيز على عقد أنشطة متنوعة تلبي الاحتياجات المتغيرة بالمجتمع، وتعمل على إثراء ثقافة الرأي العام، وتعمل على تعزيز الوعي، وتصحيح المفاهيم المجتمعية، والصحية المغلوطة، مضيفا إلى أن الاجتماع؛ استعرض رؤى وأفكار أعضاء الفريق التنفيذي لدور وأنشطة القطاع في الفترة المقبلة؛ كل في تخصصه ، وتقسيم مجالات عمل الفريق، إلى جانب مجالات العمل الأخرى، والمستهدفة من خلال الفريق، والتي تتضمن: التواصل المجتمعي ، و المجالات الرياضية، والتوعية، والتنموية، والاستثمارية، والإعلامية

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة