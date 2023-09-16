التونسي حنبعل المجبري يسجل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد

أحرز التونسي حنبعل المجبري أولى أهدافه مع مانشستر يونايتد في خسارة فريقه امام برايتون ألبيون بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل اللاعب التونسي حنبعل هدف مانشستر يونايتد الأول له مع الشياطين الحمر والوحيد لليونايتد في اللقاء بعد تسديدة سكنت شباك برايتون.



يعتبر هدف حنعبل الأول له مع مانشستر يونايتد في رابع مبارياته التي يشارك فيها مع الشياطين الحمر في كافة البطولات والتي كانت في الدوري الإنجليزي تحديدا.



أنتقل حنعبل إلى مانشستر يونايتد في عام 2019 قادما من صفوف موناكو وفي الموسم الماضي لعب مع برمنجهام سيتي على سبيل الإعارة.



ولا يشارك المجبري بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج، بعدما سجل ظهوره الاول مع الشياطين الحمر لأول مرة هذا الموسم.



توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السادسة في المركز الـ 12 فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

