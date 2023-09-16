أكثر أنواع الشاي فائدة للجسم.. الأخضر والأحمر أبرزها

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الصحية ومع ذلك، هناك الكثير من الأنواع المختلفة، وقد كشف العلماء ما يمكنك الحصول عليه من كل منها.

الشاي الأخضر

هذه هي أوراق الشاي الطازجة التي خضعت للحد الأدنى من المعالجة ولم تخضع لعملية الأكسدة، والشاي الأخضر ينظف الجسم من خلال إزالة السموم، ويدعم جهاز المناعة ويحارب الأمراض والسعال ونزلات البرد، يرفع المزاج، ويقلل التوتر، ويحسن عملية الهضم والتمثيل الغذائي بسبب ارتفاع تركيز إبيجالوكاتشين جالات.

الشاي الأسود

يتم تحضيره من أوراق الشاي المخمرة، وهو مشروب الشاي الأكثر شعبية في العالم، ويمنع عسر الهضم، وتشنجات البطن، ويخفض ضغط الدم، ويحمي الرئتين من الأضرار الناجمة عن دخان السجائر، ويريح المعدة.

الشاي الأبيض

أندر أنواع الشاي وأكثرها غرابة في العالم هي غير مختمرة، ويتمتع الشاي الأبيض بخصائص قوية مضادة للسرطان ويساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشاي الصيني الأسود

مشروب شاي شبه مخمر يجمع بين الشاي الأسود والأخضر، فعال في التحكم في التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، مثالي لاستكمال نظام اللياقة البدنية، وحرق الدهون الزائدة، ومصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة لإزالة حب الشباب. وأخيرا، الشاي الصيني الأسود يقوي جهاز المناعة.

شاي ماتشا

أنقى أنواع الشاي الأخضر مع فوائد صحية تبلغ عشرة أضعاف. يحتوي شاي الماتشا على مضادات أكسدة أكثر بـ 137 مرة من الشاي الأخضر العادي، كما أنه غني بالكاتيكين، مما يجعله الأفضل للتحكم في الوزن. يزيد مستويات الطاقة، ويمنع مرض السكري، ويمنع رائحة الفم الكريهة، ويزيل النعاس، ويبطئ الشيخوخة ويخفض ضغط الدم، كما كتب الموقع الصحي.