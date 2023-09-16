لا تسبحوا في البحر المفتوح.. نصائح البيئة لتجنب هجوم أسماك القرش

نصحت محميات جنوب سيناء نزلاء و سياح مدينة دهب بعدم السباحة في المياه المفتوحة في مدينة دهب وكذلك وقت الغروب والشروق لتجنب اسماك القرش وذلك بعد الحادث الاخير للسيدة المصرية زينب احمد محمد، وطالبت المحميات المجتمع المدني منع الصيد بالقرب من الشواطئ ومنع الصيد الجائر الذي يقلل من المخزون السمكي في البحر .



وحذرت المحميات من اطعام الاسماك واحداث تجمع لها مما يجعل اسماك القرش تقدم عليها كطعام لها، كما نصح الخبراء تجنب ارتداء الالوان الزاهية التي تلفت انتباه اسماك القرش .

وفتحت وزارة البيئة و محميات جنوب سيناء تحقيقات في حادث هجوم سمكة قرش علي سيدة مصرية بمدينة دهب والذي التهم ذراعها .

وقالت مصادر من البيئة أن القرش من نوع تايجر المفترس وأشارت المصادر أن الحادثة الاولي في مدينة دهب والتي حدثت في منطقة مياه ضحلة بمنطقة اللاجونا .



وتقوم محميات جنوب سيناء بتتبع القرش التايجر ومحاولة الوصول له ولكن لم تصدر تعليمات بصيد القرش أو قتله مثل ما حدث في حادث الغردقة السابق والذي راح ضحيته سائح روسي.



وقالت مصادر طبيه أن السيدة المصرية التي أصيبت في الحادث حالتها مستقرة وتخضع لعمليات بمستشفي شرم الشيخ الدولي ولن تنقل لمستشفي أخري .