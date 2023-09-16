السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تجارية الجيزة: إقامة مجمع صناعي جديد لمسطحات الصلب يتكامل مع التوسع الاستثماري في صناعات الأجهزة المنزلية

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن التوسع في صناعات مسطحات الصلب خطوة مهمة في برنامج الحكومة نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الواردات من الخارج.

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وأشار الشاهد، إلى الاجتماع الذي عقده  الوزراء مؤخرا لاستعراض خطوات إقامة مجمع صناعي ضخم باستثمارات مليار دولار، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج ألواح الصلب السميكة ولفائف الصلب المدرفلة "الصاج" وبلاطات الصلب والتي تدخل في العديد من المجالات مثل تشييد الكباري وتصنيع القطارات والسيارات وبناء السفن وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مسطحات الصلب تعد المكون الرئيسي في صناعة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وغيرها، موضحًا أن هذه الصناعة ظلت لسنوات عديدة تعاني من نقص إنتاج "المسطحات "، حيث لا يوجد في مصر سوي مصنعين فقط بطاقات إنتاجية لا تغطي متطلبات السوق المحلية والذي يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد في تدبير احتياجاته لافتا إلى أن واردات مصر من مسطحات الصلب اقتربت خلال العام الماضي من المليار دولار ارتفاعًا من 650 مليون دولار قبل خمس سنوات، وهو ما يعني وجود حاجة ملحة للتوسع في الصناعات المغذية بما يخدم باقي الصناعات الأخرى المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المجمع الصناعي الجديد يتكامل مع التحركات الحالية لتحويل مصر إلى قاعدة رئيسية لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها إلى الأسواق العربية والإفريقية، منوها إلى أن تلك  الصناعة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية التي فضلت افتتاح مصانعها في مصر لتكون قاعدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، ومن بين تلك الكيانات شركة "بوش" الألمانية و "ال جي "وشركة "ميانتا" الفرنسية، وشركة "هاير" الصينية وغيرها.

وأضاف أن مضاعفة إنتاج مسطحات الصلب من خلال المجمع الجديد يسهم في تلبية الطلب الإضافي عند افتتاح مصانع الاجهزة المنزلية الجديدة، بما يحقق هدف الحكومة في تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات.

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