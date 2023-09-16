قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكريتر عام نقابة الصحفيين، إنه في إطار دور النقابة في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية والمنتحلين لصفة الصحفيين هو أمر يُسيء لمهنة الصحافة، ألقت أجهزة الأمن على متهم يقوم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين.

وأضاف عبدالرحيم، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن المتهم قام بالنصب على الصحفيين والاستيلاء منهم ع مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن ذلك جاء ذلك بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم بع نقيب الصحفيين ضد المتهم احمد رامي محمد المقيم بالمنصورة.

وأوضح سكرتير الصحفيين، أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدم، ببلاغ للنائب العام ضد نفس المتهم، وتضمن البلاغ المقدم من النقابة كل الاوراقوالمستندات الني حصلت عليها النقابة والتي تفيد باتهام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ مالية كبير من الصحفيين.

جمال عبدالرحيم: القبض على أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم: القبض على أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

جمال عبدالرحيم: القبض على أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين