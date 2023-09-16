عمود إنارة يعبر عن القاهرة لوضعه فى مدينة براج التشيكية

مشروع حضارى يبحث عن تمويل

دعا الباحث المصري حسام علوان المسؤولين إلى المشاركة في مشروع تصميم جسر جديد على نهر فلتافا، من خلال وضع عمود إنارة يعبر عن مدينة القاهرة مثل باقي مدن العالم.

وقال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يعبر عن التبادل بين المدن، لذا يجب إرسال خطابات رسمية من عمدة براغ إلى محافظ القاهرة، من أجل المشاركة في المشروع.

وأوضح "أبوسعدة" ، أنه من الضروري معرفة مواصفات العمود من حيث الارتفاع والشكل وعلاقته بالمكان، مضيفاً أن الجهاز يمكن أن يساعد في الفكرة واختيار الشكل والتصميم ولكن التنفيذ يجب أن يكون مع محافظة القاهرة .

وأضاف " أبو سعدة" أنه من الممكن التواصل مع محافظ القاهرة للحديث معه حول هذا المشروع، لكن ينبغي معرفة المزيد من التفاصيل حول المشروع.

محمد أبو سعدة،

وكان الباحث حسام علوان قد أعلن أن الفنان التشكيلي التشيكي كريستوف كنتيرا، الذي يعتبر من أهم الفنانين المعاصرين، اتصل به وأخبره أن مدينة براغ تقوم بإنشاء جسر جديد على نهر فالتافا، وأن الفنان التشيكي قد قام ببناء جسر جديد على نهر فالتافا.

و تم التعاقد معه لتقديم التصميم الجمالي، وجاءت له فكرة أن يقوم بوضع أعمدة إنارة مختلفة، كل منها يمثل المدينة، كنوع من التحية لكل مدينة.

وأوضح "علوان"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفنان التشيكي طلب منه اختيار عمود إنارة يمثل مدينة القاهرة لوضعه على جسر براغ الجديد، مضيفًا أنه عندما تحدث مع كانتيرا علم أن وافقت عدة مدن على المشاركة في المشروع وتبرعت بالقطب.

وطلب" علوان" من أي شخص يعرف مسؤولا يمكن أن يساعده في تمويل شراء العمود وشحنه إلى براغ أن يتصل به، مضيفا أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه القاهرة لهذا المشروع في براغ.