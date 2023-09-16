السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يلتقي وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية

لقاء وزير التعليم
لقاء وزير التعليم العالي مع وزيرة البيئة الإماراتية

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا.

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وأكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المُثمر بين البلدين في شتى المجالات العلمية والبحثية لاسيما قضايا التغير المناخي.

واستعرض وزير التعليم العالي دور الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ في الدورة 27، وتعظيم الاستفادة من هذه المُخرجات خلال الدورة القادمة لتغير المناخ التي سوف تُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير التعليم العالي يكشف أهمية دور الجامعات في نشر ثقافة

لقاء وزير التعليم العالي مع وزيرة البيئة الإماراتية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور، وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن دور الجامعات يتضمن دراسة قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

وأوضح وزير التعليم العالي اهتمام مصر بقضايا المناخ باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المناخية.

وبحث وزير التعليم العالي ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الاتفاق على التعاون مع مركز التميز البحثي في مجال تغير المناخ من خلال أنشطة الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين.

وأشادت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية  بالدور المصري في تحقيق نجاحات مُثمرة بقضايا التغيرات المناخية، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

لقاء وزير التعليم العالي ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية

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