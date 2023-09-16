البرهان يطير إلى أوغندا في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني، "عبد الفتاح البرهان"، إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

ومن المنتظر أن يجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.

ورافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

السودان.. البرهان يُطلق تصريحات نارية ويُهاجم قوات الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، "عبدالفتاح البرهان"، إن الجيش والشعب مُصممون على سحق التمرد، مُعربًا عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مُشددًا على "رفض الإملاءات"، جاء ذلك خلال زيارته ولاية كسلا، صباح السبت.

وأضاف البرهان، أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليًا تُؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".

وكان البرهان أكد، الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.

وصرح البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأردف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

الحرب في السودان:

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلًا"، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأكمل: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".