غضب عارم في المغرب بعد الإساءة للملك محمد السادس

أعربت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، عن إدانتها الشديدة لـ"الفعل الجرمي الفظيع" الذي اقترفته مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية والإساءة المباشرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

في بيان لها، حذَّرتْ النقابة الوطنية للصحافة في المغرب من حملات إعلامية تشنها وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب و"تجردها من المهنية من خلال نشر الأخبار الكاذبة واستهداف المؤسسات الدستورية المغربية، وتحريض المغاربة على عدم الإسهام في الصندوق الذي أحدث لجمع التبرعات المالية والمساهمات التطوعية".

أشارت إلى تخلي بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن دورها الإعلامي المهني، لتتحول بذلك إلى فاعل سياسي مباشر من خلال تبني مواقف سياسية بحمولة إيديولوجية صرفة.

كارثة الزلزال:

بينت النقابة أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية "عمدت إلى التملص من واجبها (في كارثة الزلزال) واستبداله بنشر المواقف المغرضة والأخبار الزائفة والإساءة إلى المؤسسات الدستورية المغربية".

سلطت النقابة الضوء على انخراط مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية في "التحريض المباشر للمواطنين بهدف عدم المشاركة في المساهمة المالية التي فتح لها حساب بنكي طبقًا للقانون، إذ ادعت بصفة مباشرة أن هذه الأموال لن تخصص لخدمة الأهداف المعلنة".

أكدت أن "هذا السلوك الذي لا يمت بصلة لمهنة الصحافة النبيلة يندرج في مفهوم ادعاء واقعة غير صحيحة، ويجسد تجليًّا واضحًا وفعليًّا للأخبار الزائفة، ويعتبر سلوكًا مشينًا لا يصدر عن وسيلة إعلام تحترم أخلاقيات المهنة، بل هو سلوك معتاد من الصحف الصفراء الرخيصة".

أكملت أن وسائل إعلام فرنسية تتعامل "مع المأساة التي يعيشها الشعب المغربي بخلفيات سياسية وإيديولوجية".

نبهت النقابة إلى أن "بعض الصحافيين الفرنسيين الذين جاؤوا إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال المدمر، يقترفون مجموعة كبيرة من المخالفات المخلة بأخلاقيات المهنة، من قبيل نشر صور الأطفال والقاصرين ونشر صور أشخاص دون الحصول على موافقة صريحة منهم، وانتقاء الأشخاص الذين يستجوبونهم بدقة متناهية بما يخدم أهدافًا معينة، وتركيزهم بشكل يفتقد إلى الالتزام بالتوازن على بعض الاختلالات والنواقص".

عبّرت عن "أسفها الشديد لهذا المستوى المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام في بلاد الثورة الفرنسية".

ودعت النقابة عموم المواطنين والمواطنات المغاربة وعبرهم الرأي العام الجهوي والوطني إلى "الحيطة والحذر من خطورة السموم التي تنفثها هذه الوسائل".

نشرت مجلة "شارلي إيبدو" غلافًا "ساخرًا" يتضمن صورة للعاهل المغربي، ما أثار استياء الشعب المغربي.