بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد الجزائر يلا شوت اليوم في السوبر الأفريقي ، وبالنسبة للجماهير المتشوقة لمتابعة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، هناك بعض القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة في بعض الدول العربية. يمكنكم البحث عن هذه القنوات وضبطها على أجهزتكم للاستمتاع بالمباراة المثيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم البحث عبر الإنترنت عن قائمة القنوات الناقلة للمباراة في منطقتكم الجغرافية الخاصة، حيث قد تتغير القنوات المفتوحة المخصصة للبث من دولة لأخرى. ستجدون بالتأكيد مصادر موثوقة توفر المعلومات الدقيقة بخصوص البث المباشر للمباراة في منطقتكم.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023

وعن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، يستضيف ملعب ستاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد الجزائر اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS والقنوات الرياضية السعودية SSC نهائي كأس السوبر الأفريقي بشكل حصري، كما سيتم إتاحة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بث مباشر اليوم في السوبر الأفريقي 2023 على تطبيق بين كونكت، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمشتركين في قنوات بين سبورت مشاهدة البث المباشر للقنوات باشتراك مدفوع.

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وفي السطور التالية سنقدم لكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023.

تردد قناة بين سبورت 4 تردد قناة الرياضية السعودية SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة تردد قناة 1 SSC تردد قناة HD SSC المفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تشكيل الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل اتحاد العاصمة ضد الأهلي

إليكم تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023.

حارس المرمى: أسامة بنبوظ.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد - حاتم لوصيف - سعدي الرضواني - نبيل لعمارة.

خط الوسط: أكرم جحنيط - نور الإسلام فتوحي - محمد آيت الحاج.

الهجوم: توميسانج أوريبونيي - خالد بوسيليو - سيكو كوناتيه.

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

اسم الحكم دور الحكم جنسية الحكم بيير أتشو حكم ساحة الجابون بوريس ديتسوجو حكم مساعد أول الجابون كارين فومو حكم مساعد ثانِ الكاميرون عيسى سي الحكم الرابع السنغال ماريا ريفيت حكم الفيديو VAR موريشيوس عادل زوراق حكم الفيديو VAR المساعد المغرب

تردد قناة جزائرية لمشاهدة مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة بث مباشر اليوم

نستعرض معكم في السطور التالية تردد القناة الجزائرية الأرضية والتي تحمل اسم Programme NationalHD على الريسيفر، حيث نقلت القناة عددا من المباريات الأندية الجزائرية خلال مشاركتها في البطولات الأفريقية، وكان أبرزها مباراة شباب بلوزداد في الموسم الماضي، وإليكم في السطور التالية خطوات وتردد قناة Programme NationalHD.

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التشفير: 1100001100000000

بعد تنزيل القناة ستجدها مشفرة، عليك إدخال إعدادات القناة، والدخول على شفرة القناة وكتابة الكود التالي: 1100001100000000، ومن ثم الضغط على تأكيد وسيتم تشغل القناة على الفور، وحال عدم تشغيلها عليك سؤال متخصص الدش ليعطيك الكود المناسب لنوع جهاز الريسيفر الخاص بك.