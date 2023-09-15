حريق وسرقة..الجيزة في قبضة أحداث غير سارة اليوم

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الغير سارة منها السرقة والحريق وتزايدت حالات الحريق في المحافظة لتلون الجيزة بالأحمر مطلع النهار الجمعة، وخلال التقرير التالي نعرض لكم أبرز ما شهدته المحافظة من حوادث أليمة.

اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في الجيزة

اندلع حريق بسيارة ملاكي، اليوم الجمعة، أعلى الطريق الدائري المتجه إلى ميدان الرماية بمنطقة كفر طهرمس بنطاق محافظة الجيزة.

البداية بتلقى أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا باشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وعمل رجال المرور على رفع أثار الحادث من أعلى الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

اندلاع حريق بمخزن شركة مواد غذائية بالجيزة

نشب منذ قليل حريق بمخزن شركة شيبسي بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من نقطة أبو النمرس؛ يفيد بنشوب حريق بمخزن شركة شيبسي بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق.

ويجري رجال الحماية المدنية عمليات إطفاء الحريق؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

القبض على عامل متهم بسرقة سيارة بانتحال الصفة فى الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

بالفحص وسؤال المبلغة (مقيمة بدائرة القسم) قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

حبس 3 متهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من منزل رجل أعمال في الجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، بحبس 3 متهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من «مقاول» 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا من رجل أعمال في مجال المقاولات باكتشافه سرقة 3 ملايين جنيه من داخل منزله في الهرم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن أصدقاء صاحب البلاغ وراء ارتكاب الواقعة وألقي بالقبض عليهم، وتمت إعادة المسروقات.

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