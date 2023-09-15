ندوة عن" مكافحة الإدمان " بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال المنيا ،تنفيذ مراكز شباب الإدارة ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، وبإطار وبإطارة مبادرة ( اطفالنا ابطالنا ) قام مركز شباب ( البيهو ) ، بتنفيذ ندوة ثقافية عن مكافحة المخدرات .

وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لدي مجلس الوزراء ، حيث يتبنى الصندوق خطة العمل الرسمية للدولة ، لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، حيث يعمل الصندوق على مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهره وملاحقة مستجداته ، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات وحمايتهم ، ومعالجة المدمنين للعودة والمشاركة في تنمية المجتمع .

وقد شارك في الندوة رئيس صندوق مكافحة الإدمان كما حضر شباب كليات التربية الرياضية ، كما شارك 40 من رائدات وشباب المركز، كما قام مركز شباب اطسا المحطة ، بتنفيذ اليوم الخامس من دوري كرة القدم للطلائع ، والذي يقام بنظام المجموعات بمشاركة 80 عضوا و 16 فريقا.

وكذالك قيام مركز شباب السرارية ، بتنفيذ اليوم الثاني من دوري كرة قدم المقام على ملاعب المركز ، وذلك بمشاركة 60 عضوا من الطلائع، وبإطار مبادرة ( وطن يجمعنا ) قام مركز شباب (اطسا البلد ) ، بتنفيذ ندوة دينية عن المولد النبوي الشريف ، من خلال القافلة الدعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف ، وذلك بمشاركة 25 من الطلائع والزهرات كذالك قام مركز شباب ( مدينة سمالوط )، بتنفيذ ندوة عن الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، بمشاركة 25 من طلائع المركز.

ومن الأنشطة الإجتماعية الترفيهية لمركز شباب للسرارية ايضا ، تنفيذ رحلة لزيارة معالم القاهرة ، بمشاركة 40 من اعضاء المركز، وايضا قام ومركز شباب داقوف، بتنفيذ مجلة حائط عن بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بإطار النشاط الفني وبمشاركة 20 من زهرات المركز.

اما مركز شباب الحتاحتة، قام بتنفيذ مسابقة معلومات عامة ثقافية مطبوعة، بمشاركة 20 عضوا من الطلائع، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.