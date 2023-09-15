جامعة السادات تمنح درجة الماجستير لطالب في" التوصيف الجزيئى والبكتريولوجى "

منحت كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى، لأصغر طالب تحصل على درجة الماجستير بالقسم، وهو الطالب" خالد فتوح صبَّاح"، وذلك عن رسالته بعنوان " التوصيف الجزيئى والبكتريولوجى لالتهاب الضرع القولونى فى محافظة المنوفية "

حيث أنهي البكالوريوس في دور مايو عام 2020م، وبعدها مباشرةً سجل للماجستير فى مارس 2021 ، وحصل عليها فى سبتمبر 2023 . وناقش الدكتور خالد صبَّاح الرسالة في كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات بإشراف الأستاذ الدكتور علاء حسين عميد كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات والأستاذ الدكتور محمد أبو العز نايل رئيس قسم أمراض الباطنة والمعدية وتكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د نهلة أبو الروس أستاذ صحة الأغذية ، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع شبين الكوم ، و أ.د أحمد زغاوه أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات ، و أ.د محمد أبو العز نايل رئيس قسم أمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات، و أ.د أحمد الصيفي أستاذ أمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات ، والدكتور وليد موسي استشاري مساعد أمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.

ومن جانبها أثنت لجنة المناقشة والحكم على موضوع الرسالة والجهد المبذول من الباحث خالد صبَّاح ، خاصة بأن للطب البيطرى دور أساسى في الوقاية من كثير من الأمراض، وضرورة تفعيل دور الطبيب البيطرى لحماية الإنسان قبل الحيوان، لوجود أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان.

وعلى صعيد أخر أكد الدكتور خالد صبَّاح بأن هذا المجهود وحصوله على درجة الماجستير بفضل الله ثم والده ، والجندي المجهول أخيه الدكتور محمد صبَّاح فكانوا في حياته ويشجعونه دائما على التفوق والعمل الدؤوب ويسهلوا لي كافة السبل من أجل تحقيق ما أتمنى ، والتشجيع المستمر من الدكتور أسماء الجندي باحث بقسم البكتريا والمناعة والفطريات بمعهد بحوث صحة الحيوان.