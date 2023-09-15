بايرن ميونيخ يصطدم بـ باير ليفركوزن في قمة الدوري الألماني

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مواجهة من العيار الثقيل تجمع أمام فريق بايرليفركوزن، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد اليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

قمة ألمانية بين البايرن وليفركوزن

لقاء بايرن ميونيخ ضد بايرليفركوزن هو قمة مواجهات الجولة والذي أتى مبكرًا بسبب وضع الفريقين في الترتيب واحتلال العملاق البافاري المركز الاول برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد ليفركوزن المتصدر بفارق الأهداف.

حقق كلا الفريقين الانتصار في المواجهات الثلاثة من عمر منافسات الدوري هذا الموسم، ولم يتلقى أي منهما الهزيمة حتى الآن بالتساوي مع أندية بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، كرباعي بدون هزيمة.

الأقوى هجوميًا ضد الأقوى دفاعيًا

مواجهة البايرن ضد ليفركوزن تجمع بين الأقوى هجوميًا بـ 11 هدف وهو ضيف لقاء اليوم أمام البافاري الأقوى دفاعيًا بهدفين فقط في شباكه.

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل في الوطن العربي عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الالماني في الوطن العربي.