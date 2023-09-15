نيمار يظهر في تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرياض بالدوري السعودي

استقر المدرب البرتغال خورخي خيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، على تشكيل الفريق الأقرب الذي سيخوض مواجهة نادي الرياض اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نيمار يقود الهلال اليوم أمام الرياض

من المتوقع أن يتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس هجوم أزرق الرياض في لقاء اليوم ضد نادي الرياض، ويعاونه في مركز الهجوم مواطنه مالكوم بالإضافة إلى النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش.

مشاركة نيمار في تشكيل الهلال الأساسي اليوم ستكون على حساب محمد كنو ليدفع المدرب البرتغالي بثلاثي في مركز ما خلق المهاجم الصريح، مع تواجد اثنين في وسط الملعب هم نيفيز وسافيتش.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال مكون من:-

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الوسط الهجومي: مالكوم ونيمار دا سيلفا وسالم الدوسري.

في قلب الهجوم: الكسندر ميتروفيتش.

من المقرر إقامة مواجهة اليوم على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

يحتل الهلال المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت حتى نهاية مباريات الجولة، ويبتعد بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، على الجانب الأخر يحتل نادي الرياض المركز الخامس عشر من الترتيب برصيد 4 نقاط.