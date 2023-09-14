5 فوائد للكيوي لم تعرفها مسبقًا

تعد الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C و E، كما تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد الكيوي المذهلة.

فوائد الكيوي لجسمك

الحفاظ على صحة العيون

الكيوي غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان موجودان بشكل طبيعي داخل العين. عند تناول الكيوي بشكل يومي، أثبتت الأبحاث أن هذه المركبات تساعد في تقليل التنكس البقعي بنسبة 36%.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

عندما يتم تناول الكيوي يساعد إنزيم يسمى الأكتينيدين على هضم البروتين، كما تتميز ألياف هذه الفاكهة بقدرته على إزالة السموم وتطهير الأمعاء.

الوقاية من أمراض القلب

تناول 2-3 حبات من الكيوي كل يوم يساعد في تقليل تخثر الدم بنسبة 18%، وتقليل الدهون الثلاثية والرواسب الدهنية في الدم بنسبة 15%.

وتعتبر فاكهة الكيوي صحية أكثر للأسبرين عندما يتم ساتخدامها لتقليل تخثر الدم دون أية آثار جانبية للإنسان.

واحتوائه بوفرة على فيتامين E و C والبوتاسيوم، يجعله يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين.

تعزيز المناعة

مع وجود تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، فإن تناول الكيوي يحسن من قوة جهاز المناعة لديك.

يحارب فيتامين سي أيضا الإجهاد والشيخوخة، ويعزز التئام الجروح، وامتصاص الحديد، ويدعم صحة العظام. وقد ثبت أن هذه الفاكهة تقلل الصفير وضيق التنفس لدى مرضى الربو بحوالي 35%.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، هذه الفاكهة أمر لابد منه، حيث تحارب

الميكروبات وتقضي على الالتهابات الموسمية ولها خصائص مضادة للفطريات ومقاومة للفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

دعم صحة العظام

هل تعلم أن الكيوي يحتوي على 20% من البوتاسيوم أكثر من الموز؟ يحافظ هذا المعدن الحيوي على صحة العضلات، وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام والسكتة الدماغية.