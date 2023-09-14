لن تتخلي عنها بعد اليوم.. فوائد الكوسا المذهلة لجسمك

الكوسا من الأكلات الخضروات التي لا غنى عنها في المنزل فيجب علي الأقل تناولها مرة في الأسبوع؛ لإحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك فوائد الكوسا المذهلة.



الكوسا

فوائد الكوسا

تقي من السرطان

من فوائد الكوسا أنها تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان وخصوصًا سرطان القولون وذلك لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة السموم ومسببات السرطان.



الكوسا تحتوي على فيتامين ج الذي يقي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون، وتساعد على تقوية الجهاز المناعي، كما تعمل على الحد من الأوجاع الناتجة عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي لغناها بعنصر النحاس.

مفيدة لصحة قلبك

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسة المقطع على ما يقارب 295 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، كما يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ إنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذين يعملان على رفع ضغط الدم، كذلك وجد أن زيادة الجرعة التي تحصل عليها من البوتاسيوم يوميًا قد تساعد بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.



تعد الكوسة غنية بفيتامين ج الذي يعد أحد مضادات الأكسدة المهمة والذي يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، إذ يحتوي كوب واحد من الكوسة المقطعة على 20 ملليجرام من الحصة الموصى بها يوميًا من فيتامين ج.

تقي من الشيخوخة

تساعد الكوسة على ترطيب البشرة والحصول على بشرة تتمتع بالحيوية والنضارة، كما أنها تعمل على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد والبقع وعلامات الشيخوخة.