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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل صينية الكوسا بالبشاميل

صينية كوسا بالبشاميل
صينية كوسا بالبشاميل

تُعد الكوسا بالبشاميل من الأكلات التي يحبها الكثير، إذْ يضيف البشاميل نكهة لذيذة لجميع الوصفات خصوصًا إذا أضفتي إليه بعض من الجبن الموتزاريلا على الوجه، كما تتمز الكوسا بفوائدها الكثيرة التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كوسا بالبشاميل اللذيذة.


 

طريقة عمل كوسا بالبشاميل

المقادير:

- الكوسا: كيلو

- البصل: 2 حبة

- الفلفل الحار: 1 حبة

- ملح: حسب الرغبة

- فلفل أسود: حسب الرغبة

- الكمون: نصف ملعقة صغيرة

- الزيت: 2 كوب (للقلي)

- لحم مفروم: 250 جراماً

- صلصة البشاميل: 3 اكواب
 

طريقة التحضير:

قطعي الكوسا إلى حلقات ثم اقليها في زيت مغلي غير غزير.

صفيها جيدًا على محارم ورقية.

قطعي البصل إلى حلقات وشوحيه في زيت غير غزير.

تبلي البصل.

رصي طبقة كوسا ثم لحم مفروم ثم بصل ثم كرري الخطوة حتى الانتهاء من الكمية.

اسكبي البشاميل بعد الانتهاء من الرص.

أدخلي الكوسا إلى الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 190 حتى يحمر وجه البشاميل جيدًا.

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