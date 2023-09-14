هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تجدد نشاطها وحيوتها للانطلاق نحو مزيد من الإنجازات

أقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فعاليات اليوم الرياضي اليوم الخميس وذلك بالمجمع الرياضي بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وفي النادي الرياضي بمدينة نواه بالضبعة (المدينة السكنية المخصصة لإقامة العاملين بالمشروع) للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية باللياقة البدنية وصحة موظفيها، وبحضور الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وقيادات الهيئة والعاملين.



بدأت فعاليات اليوم الرياضي بكلمة الدكتور أمجد الوكيل بتنويه عن مدى اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية واللياقة البدنية وصحة العاملين بها، كما حفز العاملين لبذل مزيد من الجهد حيث تتطلع هيئة المحطات النووية لحدثين مهمين خلال الفترة القادمة وهم: احتفالات 6 أكتوبر والتي يتزامن معها تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل في الوحدة النووية الأولى ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة 19 نوفمبر والتي ستتزامن مع يوم عيد الطاقة الثالث بمشيئة الله، وقد تمنى سيادته لجميع العاملين يوم رياضي سعيد وحياة مليئة بالصحة.



ثم تم التحرك الى الملاعب لممارسة مختلف الألعاب وذلك بغرض تجديد النشاط وزيادة القدرات البدنية وتواصل العاملين للخروج من ضغوط العمل وتنمية الروح الرياضية بين كافة العاملين بالهيئة، ولكي يستطيع الجميع الرجوع إلى العمل مرة أخرى بروح جديدة وأكثر نشاطا.



كما قام الوكيل بممارسة بعض الألعاب مع العاملين واخذ بعض الصور التذكارية مما انعكس على الروح المعنوية للعاملين واختتم سيادته اليوم الرياضي بصورة جماعيه مع جموع العاملين بالهيئة حيث كان الجميع مفعما بالحيوية والنشاط بروح معنوية مرتفعة.