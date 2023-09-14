قلق روسي بالغ بشأن استمرار التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب متحدث الكرملين، "دميتري بيسكوف"، عن قلق موسكو البالغ لاستمرار التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، وتفاقمه في بعض المناطق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نحن قلقون من استمرار التوتر واحتمال تصاعده في بعض المناطق".

وأكد أن روسيا تمثل ضامنا ثابتا للأمن، وأن الاتصالات بين باكو ويريفان مستمرة.

وتابع: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس والعمل في إطار روح الوثائق الثلاثية التي تم توقيعها منذ عامين مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي ظهرت منذ ذلك الحين".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التوتر الجديد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ وتبادل الاتهامات بالتصعيد والتحضير لعمل عسكري.

الكرملين: اتصالات بين بوتين وشي قبل نهاية العام

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هناك خططا لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في غضون أشهر قليلة.

وذكر بيسكوف في تصريحات صحفية الثلاثاء أن بوتين سيجري محادثة مع نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشانغ قوه تشينغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، وقال: "(هذه) فرصة أخرى لضبط المواقف، بما في ذلك في سياق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية هذا العام".

وأفيد في وقت سابق بأن بوتين يعتزم المشاركة في منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في الصين في أكتوبر 2023.