بث مباشر الدوري السعودي .. مباراة اتحاد جدة والأخدود

يترقب متابعو الكرة العربية والسعودية، ظهور فريق اتحاد جدة أمام الأخدود، خلال المباراة التي تنطلق بينهما في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويقود الدولي الفرنسي كرين بنزيما هجوم فريقه الاتحاد خلال المواجهة المنتظرة.



كان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة، قد أعلن منذ تشكيله الرسمي أمام الأخدود، فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – أحمد بامسعود – مد الله العليان

في خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – صالح العمري – رومارينيو – رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في تمام السادسىة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تذاع تذاع المواجهة عبر قناتي SSC1 HDوSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.

المواجهة الأخرى ..

وعلى صعيد المواجهة الأخرى بالدوري السعودي ، يستعد فريق الوحدة لمواجهة ضيفه ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن مباراة الوحدة ضد ضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سعد يحيي.



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