موقف الاتحاد والأخدود بجدول الدوري السعودي قبل مواجهة اليوم

يتقابل فريق اتحاد جدة أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من بطولة الدوري السعودي.

الاتحاد السعودي

خاض فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد 5 مواجهات منذ انطلاق المسابقة بنسختها الحالية 2023، نجح فى تحقيق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة، أحرز 15 هدف واستقبلت شباكه 4 أخرين، ويحتل المركز الـ 3 برصيد 12 نقطة.

الأخدود

لعب فريق الأخدود 5 مباريات، استطاع الفوز فى لقاء وتعادل فى أخر، وتعرض للهزيمة 3 مباريات منذ انطلاق دوري روشن السعودي، سجل 3 أهداف، واسقبلت شباكه 6 أخرين، ويتواجد فى المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط فى ترتيب جدول الدوري.

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

لقاءات الاتحاد والأخدود

وتقابل الاتحاد السعودي أمام الأخدود فى مباراتين سابقتين، حقق النمور الفوز فى المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بكأس ولي العهد السعودي عام 2004.

وانتصر اتحاد جدة فى المباراة الثانية بثنائية نظيفة، ضمن استعدادات الأندية السعودية 2020.

ويعتبر لقاء اليوم، المواجهة الثالثة التى تجمع الفريقين، حيث يملك النمور الأفضلية فى تاريخ مواجهاته أمام الأخدود.

و تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.