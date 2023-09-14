الدوري السعودي.. اتحاد جدة يملك الأفضلية في مواجهاته أمام الأخدود

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره الأخدود مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مستهل انطلاق منافسات الجولة الـ 6 من الدوري السعودي.

اتحاد جدة أمام الأخدود

وتقابل الاتحاد السعودي أمام الأخدود فى مباراتين سابقتين، حقق النمور الفوز فى المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بكأس ولي العهد السعودي عام 2004.

وانتصر اتحاد جدة فى المباراة الثانية بثنائية نظيفة، ضمن استعدادات الأندية السعودية 2020.

ويعتبر لقاء اليوم، المواجهة الثالثة التى تجمع الفريقين، حيث يملك النمور الأفضلية فى تاريخ مواجهاته أمام الأخدود.

و تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.

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