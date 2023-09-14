أزهر سوهاج يكرم الطلاب المشاركين في مسابقة فارس المتون الموسم الأول

كرم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة فارس المتون (الموسم الأول) على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية والدكتور شرف الدين أبو المجد، منسق المنطقة في المسابقة.



وقام رئيس المنطقة بتسليم الطلاب شهادات تقدير، معربًا عن تقديره لما بذلوه من جهد في التصفيات التي أجريت على مستوى المنطقة وصولًا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، كما كرم فضيلته عددًا من الإخصائيات والمشرفين على المسابقة بالمعاهد.

وفي إطار حرصه على تشجيع المواهب وتقديمها كنماذج يحتذى بها الطلاب استقبل الدكتور أحمد حمادي بمكتبه الطالبة ريم أحمد علي بالصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات أولاد يحيى الحاجر التابع لإدارة دار السلام والتي شاركت ببعض الأعمال الفنية المتميزة في مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" وقام فضيلته بتسليمها شهادة تقدير وطالبها بالاجتهاد والعمل علي تنمية موهبتها، كما أهدت الطالبة للمنطقة لوحتين قامت برسمهما، ووجه رئيس المنطقة الشكر للطالبة ولأسرتها لما تقدمه لها من دعم وتشجيع.

وفي سياق متصل ترأس فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 م اجتماع مجلس إدارة المعاهد الأزهرية النموذجية التابعة للمنطقة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المنطقة للوقوف علي جاهزية الإدارات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 م.

وتناول الاجتماع الذي حضره الشيخ عبدالحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي والدكتورة لبنى السيد علي، مدير إدارة رياض الأطفال والأستاذ طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات وشيوخ المعاهد النموذجية مناقشة استعدادات المعاهد التجريبية والنموذجية لاستقبال العام الدراسي الجديد والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه تلك المعاهد وكيفية حلها والتغلب عليها.



كما تناول الاجتماع عرضا لآليات استيعاب تلك المعاهد للكثافة بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية داعيًا شيوخ المعاهد أن يكونوا على قدر المسئولية وتحمل الأمانة بإخلاص، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تقصير ومنوهًا إلى ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع المنطقة وإدارة التعليم النموذجي والتجريبي لتحسين جودة وتطوير الأداء من خلال الوقوف على نقاط الضعف والقوة وعرض مقترحات التحسين.