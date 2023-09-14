المشروع القومي لفتيات الأمل في خماسي كرة القدم للصم وضعاف السمع بسوهاج

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تنفيذ فاعليات المشروع القومي "فتيات الأمل" للصم وضعاف السمع بثلاث مراكز تدريبية، بمركز شباب الري بسوهاج، ومركز شباب مدينة طهطا، ونادي مكة المكرمة الرياضي بجرجا، بالتعاون مع الادارة العامة للكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني.

يهدف المشروع القومي لفتيات الأمل إلى ممارسة هذه الفئة لكرة القدم وتفعيل الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة بدمج هذه الفئات في ممارسة الرياضة وانتقاء المواهب المتميزة من المشاركات.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري، كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة .

وفي سياق متصل نظمت مركز شباب مدينة طهطا إحتفالية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة تحت شعار قادرون باختلاف ضمن خطة المركز الداخلية لقسم الطلائع بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

تهدف الإحتفالية إلى رفع الروح المعنوية للطلائع من أصحاب القدرات الخاصة والهمم والاحتفال بهم وقضاء أوقات السعادة لهم داخل مراكز الشباب ودمجهم وسط اقرانهم والاهتمام بهم والاثبات لهم بأنهم جزء هام من المجتمع ولهم حقوق مثل باقي الشعب المصري .