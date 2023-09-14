الليلة.. عرض أولاد حريم كريم في سينمات الخليج

يعرض فيلم “أولاد حريم كريم” الليلة فى سينمات دول الخليج الإمارات والسعودية والبحرين، اليوم الخميس، وذلك بعد عرضه فى مصر 30 أغسطس الماضى.

وكان حرص الفنان مصطفى قمر على التعليق بشأن هجوم الناقد طارق الشناوي عليه وعلى فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

وقال مصطفى قمر: الشناوي اعتاد مهاجمة أكبر وأهم الرموز في كل المجالات، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والنجم محمد منير، والزعيم عادل إمام وغيرهم ممن كانوا هدفًا لانتقاداته على مر السنين.

وأضاف مصطفي قمر أن الذين يدافعون عن الشناوي، ينتهجون نفس أساليبه التي لا تمت إلى النقد الفني بصلة مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيلجأ للقانون ليسترد حقه الأدبي.

وكان طارق الشناوي قد وصف فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعرض في دور العرض حاليًا، بأنه أحد أسوأ الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وهو ما دفع قمر لمهاجمة الشناوي بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أولاد حريم كريم”، بطولة الفنان مصطفى قمر أغنية "لت وعجن"، وهي كلمات وألحان مروان السداوي الذي يشارك في الغناء أيضا، وتوزيع ميشو.

ونجح فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة الفنان مصطفى قمر فى تحقيق إيرادات جيدة بالسينمات.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “أولاد حريم كريم” بالعرض الخاص فى إحدى سينمات أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله.

وكان استطاع البرومو الرسمي لفيلم “أولاد حريم كريم” أن يحقق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وذلك خلال 24 ساعة من طرحه.

رنا رئيس

وكان قال الفنان مصطفى قمر، إنه منذ عامين سابقين، كان هناك اقتراح حول تقديم جزء ثاني من فيلم «حريم كريم»، وسيكون اسمه «اولاد حريم كريم»، مشيرا أنه لم يكن احد يصدق هذا الأمر، وبالفعل تم كتابة سيناريو الفيلم، ومن المقرر عرضه في اخر أغسطس الجاري.



وأاضاف مصطفى قمر خلال لقائه مع الاعلامية سهير جودة، أن فيلم «اولاد حريم كريم»، سيكون فيه 4 أغانٍ من ألحانه، وهناك أغنية دعائية للفيلم غير موجودة في الفيلم.

أولاد حريم كريم

واشار قمر إلى انه سيتعاون مع الفنان حمزة نمرة في عمل غنائي قريبا قائلًا: «انا كلمت حمزة عشان اباركله على البومه الاخير، وقولتله يلا نقعد، وحاسس اننا بنقدم اغاني شبه بعض وممكن نقدم حاجة كويسة بينا في الفترة الجاية».



واوضح مصطفى قمر، إنه لم يشعر بأنه عجوز على الاطلاق، بل يشعر دائمًا أنه في عمر العشرين، ولكن عندما يسمع طريقة كلام أبنائه يشعر أنه عجوز.

وأكد مصطفى قمر انه يحب الاستماع لفيروز وكل أغانيها، فهي بالنسبة له نمبر وان، كما أنه يحب الاستماع لصابر الرباعي وكاظم الساهر.



وأشار مصطفى قمر انه خرج من عباءة الكينج محمد منير، فهو بالنسبة له الاستاذ، وعلمه الغناء للوطن قائلًا: «انا مقصر جدا مع الكينج في الفترة الاخيرة وقريب هقعد معاه».

واضاف مصطفى انه يستمع لمطرب الراب ويجز مع ابنائه تيام واياد، موضحا ان هناك أغاني لا يستوعبها، ويعلق على الاغاني بالرغم من انه ليس مع اغاني الراب، متابعا ان المهرجانات مثل اي لون غنائي، وحققت نجاح كبير بالرغم من رقاقة كلماتها، لكنها طورت من نفسها مع الوقت.

واشار قمر ان الفنان احمد سعد صوت جميل، «وقرب للناس بشكل كبير لما اختار لون البهجة، وكسر الدنيا».

وتشهد أحداث الجزء الثانى من فيلم “أولاد حريم كريم” دخول مصطفى قمر في قصة حب مع بشرى التى انضمت لأبطال الجزء الثانى لتقديم شخصية جديدة على الأحداث.

ويشهد الفيلم مفاجآت للجمهور الذي دخل حاليًا مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه فى السينمات.

وكان احتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير علي أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

أولاد حريم كريم

يشهد الفيلم عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويأتى على رأس العائدين بعد غياب، مصطفى قمر الذى يغيب منذ 5 سنوات إذ قدم آخر أفلامه "فين قلبى" عام 2017 وخلال تلك السنوات ظهر كضيف شرف فى فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز و"قهوة بورصة مصر".

كما تعود علا غانم أيضاً إلى السينما فى أولاد حريم كريم بعد غياب 5 سنوات قدمت آخر أعمالها فى السينما خلال فيلم "الفندق"، الذى تم عرضه عام 2017، وبعدها قررت علا الابتعاد عن الفن والإقامة فى أمريكا مع أسرتها قبل أن تقرر عودتها مرة أخرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" ليكون أول أعمالها على الشاشة بعد فترة غياب سنوات.

كذلك داليا البحيرى تغيب عن السينما منذ 15 عاماً كاملة، حيث قدمت آخر أفلامها "أحلام حقيقية" الذى تم عرضه عام 2007 وشاركت فى بطولته إلى جانب حنان ترك وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، لتعود مرة أخرى إلى السينما فى فيلم "أولاد حريم كريم"

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان حرص الفنان مصطفى قمر، على مشاركة جمهوره صورا تجمعه بالفنانات بشرى، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم"، وكتب قائلًا: "ولسة في مفاجآت كتير استنونا أولاد حريم كريم".

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أولاد حريم كريم

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قصة الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

أسرة فيلم أولاد حريم كريم

أبطال الجزء الأول

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2055 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

مصطفى قمر

وكان تحدث الفنان مصطفى قمر عن حبه الشديد للفنان محمد فوزي، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل ودخوله مجال التمثيل وكشف مفجأة عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم.

أولاد حريم كريم

تصريحات مصطفى قمر مع أنغام:

قال مصطفى قمر خلال استضافته في برنامج أنغام، التي تقدمه الفنانة أنغام، ويعرض عبر قناة دي أم سي: "أنا امتداد لمحمد فوزي وبحبه جدًا وكنت عايز أبقى زيه".

وأضاف: "أول فيلم كان مع أحمد زكي في فيلم البطل وكنت محظوظ جدًا وسامي العدل كلمني قالي مش نفسك تمثل سينما قولتله ياريت وجابلي ورق فيلم البطل".

مصطفى قمر

واستكمل: "كلمني بعدها قالي في مفاجأة لو عرفتها مش هتاخد فلوس في الفيلم فضلت أفكر إيه المفاجأة ولما روحتله قالي أنت هتمثل مع أحمد زكي قولتله همضي فين؟ ومسألتش على الفلوس".

وكشف: "لما قابلت أحمد زكي قالي ما تخدوا شريف منير أنا عجوز قولتله أنا عملت الفيلم عشان أنت فيه، وأحمد زكي قالي التمثيل عينين وقالي عينك لو هتكدب مش هنشوفك متفكرش في الكلام بص على اللي قدامك وقوله كلام مظبوط وكل شوية يقولي نصيحة وطلعت قوي جدًا في فيلم البطل وبسيط".

أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يكشف تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم:

كشف قمر أن كتابة سيناريو فيلم أولاد حريم كريم موضحًا: "وأحنا اليومين دول خلصنا ورق الفيلم اسمه أولاد حريم كريم الأولاد كبروا وبيكملوا المسيرة وتيام هيبقى من أبطال الفيلم".



وقال قمر: "ببقى مبسوط أن الأولاد في العصر الحالي بيجوا الحفلات وبيغنوا معايا الأغاني القديمة، وأنا بحب احترم الكلمة حتى لو بسيطة ولو هنهزر يبقى باحترام".

مصطفى قمر

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