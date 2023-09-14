الداخلية تشن حمالات لضبط الأمن العام

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق

مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام

السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية فقد



24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

في الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1756) قضية متنوعة.

وفي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13167) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط (297) قضية مخدرات ، (135) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84195) حكم قضائى متنوع

و فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (297) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (330) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,237 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,269 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,463 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (985 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (620 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (164 جرام).

عدد (1015) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (135 قطعة سلاح نارى بحوزة 115 متهم) .. وذلك على

النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(16) بندقية خرطوش .

(5) طبنجات .

(107) فرد محلى .

(152) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

ضبط (215) قطعة سلاح أبيض .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84195) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (359) حكم جناية.

و (26686) حكم حبس جزئى و(4497) حكم حبس مستأنف و (41694) حكم غرامة و (10959) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (10 متهمين) إرتكبوا (10) حوادث متنوعة وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (244) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27760) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا من إحدى

المستشفيات بإستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب

بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم) ، وبالإنتقال والفحص ، وسؤال المصاب إتهم (عامل

، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من

بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقيام الثانى بالتعدى عليه

بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب

خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد

خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب

المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (173) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (98) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

