تحرير 31 مخالفة تموينية بمركز المحلة الكبرى

تابع اللواء أركان حرب عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، أعمال الحملة المكبرة للمرور على المحال والأسواق التجارية والمطاعم والمخابز بمركز المحلة.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة تضمنت مشاركة مسئولى التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة الطب البيطري والإدارة الصحية بالمحلة الكبرى وإدارة بناء وتنمية القرية وقامت اللجنة بالمرور على المحال والمطاعم والأسواق التجارية بقرية كفر حجازي نطاق الوحدة المحلية لشبرابابل وذلك لمراقبة أسعار السلع ومقارنتها بفواتير الشراء وتاريخ صلاحية المنتج ومدى مطابقته للممواصفات وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات بعدد (17) محضر مخابز بلدية من وزن ومواصفات ونظافة وعدم إعلان و(7) محاضر شهادة صحية و(1) محضر عدم إعلان و(1) محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و(1) محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر و(4) محاضر إعدام منتجات منتهية الصلاحية (لانشون وجبنة رومى) وكذلك إعدام (5) كيلو زيت فاسد وتم مصادرة عدد (3) شيكارة دقيق مدعم موجودة بمخبز سياحي.

يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورصد جميع المخالفات للمحال والمطاعم والمقاهي من قبل اللجنة المشكلة من التموين والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى وقد جاءت بمشاركة الأستاذ حازم طه مدير إدارة التموين بمركز المحلة والأستاذة أمينة نصار من إدارة بناء وتنمية القرية والأستاذة أمانى محمد رئيسة وحدة شبرابابل والأستاذة هبه رأفت مديرة الرصد الميدانى والأستاذ صبحى حماد والأستاذ محمود فاروق من الإدارة الصحية وسلامة الغذاء والأستاذ أيمن عبدالرازق والأستاذ طارق شعيب من إدارة التموين والدكتورة نسرين عبدالله من الطب البيطري.