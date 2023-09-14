جميل عفيفي: مصر تقدم كل الخدمات والمساعدات لأي دولة تتعرض لأزمة

قال الكاتب جميل عفيفي، إن الدولة المصرية لديها عقيدة ثابتة وهي تقديم جميع الخدمات والمساعدات لأي دولة تتعرض لأزمة، مشددًا على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة بناء على استراتيجية واضحة ومدروسة من قبل القوات المسلحة المصرية.

المغرب وليبيا

وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه فيما يتعلق بأزمتي المغرب وليبيا، فقد تعاملت الدولة المصرية بسرعة وإعداد كبير وجرى توجيه الأطقم بشكل مدروس ومنظم من أجل عمليات البحث والإنقاذ.

وتابع، أن مصر تمتلك مركزا للبحث والإنقاذ هو الأول في الشرق الأوسط والأهم في منطقة البحر المتوسط أيضا، ويقدم كل خدماته في كل الأماكن ويتحرك بشكل سريع جدا لتنفيذ المهم، وهو ما حدث في الأزمة الليبية والتحرك السريع من الدولة المصرية ووصول عناصر من القوات المسلحة وفرق البحث والإنقاذ لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعمليات إخلاء المصابين المتواجدين في أماكن صعبة حيث كانوا في حاجة إلى احترافية عالية جدا وهو ما تتميز به القوات المسلحة المصرية وقوات البحث والإنقاذ المصرية.