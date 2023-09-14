مدينة O West تتعاون مع اورنچ مصر لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمدة 10 سنوات

وقّعت مدينةO West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، اتفاقية تعاون مع شركة اورنچ مصر لمدة 10 سنوات. حيث يهدف هذا التعاون إلى مد مدينة O West بشبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى خدمات Triple Play وذلك وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية التى تتماشى مع خطة التحول الرقمى الوطنية.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر.

وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار دعم مجهودات مدينة O West لإنشاء شبكة اتصالات عالية التقنية وبنية تحتية رقمية متطورة، مما يجعل O West مدينة رقمية متكاملة، وتماشياً مع التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتطوير مدينة O West وتقديم حياة عصرية توفر كافة عناصر المدينة المتكاملة من ناحية الخدمات والحلول المتميزة التى تواكب التغيرات المستمرة.

وبهذا الخصوص أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، عن سعادته بالتعاون مع شركة اورنچ مصر قائلًا: «إن مدينة O West تحرص على تقديم خدمات متطورة تماشيًا مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية ورؤية الدولة 2030 للتحول الرقمى وذلك لإحداث نقلة نوعية فى حياة عملائها والوصول إلى مستوى معيشى راقٍ. ولقد حرصنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية بمدينة O West قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية تطلعات كافة عملائنا».

من جهته، أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال باورنچ مصر أن التعاون مع مدينة O West يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل نجاحات اورنچ فى توفير خدماتها المتطورة بالمشروعات العقارية الكبرى.

وأكد أن اورنچ مصر رسخت مكانتها كشريك تكنولوجى فى مشاريع التطوير العقارى وتقديم أفضل تجربة للعميل ونشر خدمات المدن الذكية المتطورة التى تساهم فى تحسين جودة الحياة فى المجتمع.