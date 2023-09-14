"اشتراك iptv" أفضل المتاجر وكوبونات خصم تصل 20%

هل مللت من البحث عن أفضل اشتراك Iptv، تريد مشاهدة كافة دوريات كرة القدم ومتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات، ولكن لم تتوافق من قبل في اختيارك الشركة المناسبة لهذه الخدمة. سوف نوضح لك خلال هذه المقالة بعض النقاط الأساسية حول ما هو أفضل اشتراك IPTV وكيفية اختيار الباقة المناسبة لك، كذلك سوف نذكر لكم الأسعار والعروض التي يقدمها لكم الموقع الذي سنتحدث عنه.

اشتراك IPTV

خدمة رائعة، وليست بجديدة والملايين عبر العالم يستخدمونها على نحو مستمر، ولا يوجد خيار آخر بديل عنها حتى الآن لمشاهدة القنوات الفضائية عبر الإنترنت، إذا لم تكن على دراية بما هو iptv فهو بروتكول مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت (Internet Protocol television)، تعمل هذه الخدمة عن طريق بث القنوات التلفزيونية عن طريق خوادم وبالتالي استقبالها على الأجهزة المختلفة من خلال تطبيقات وبرامج مخصصة لهذا الغرض.

هناك العديد من البرامج والتطبيقات التي توفر لك خدمة تشغيل اشتراكات iptv بكل سهولة، متوفرة على جميع الاجهزة التي تعمل بكافة الأنظمة المختلفة، حيث تجد في متجر جوجل بلاي مئات التطبيقات المتوفرة، كذلك أيضا داخل متجر آبل يوجد العديد من التطبيقات التي يمكن استخدمها لمشاهدة الاشتراك، كذلك الحال بالنسبة للشاشات الذكية (سامسونج - LG....الخ).

ما هو أفضل اشتراك iptv ومميزاته

للحصول علي اشتراك مميز وخالي من المشاكل يمكنك الاستعانة بأفضل متجر اشتراكات iptv التي توفر اشتراكات اي بي تي في مميزة جدا، حيث يمتلك أقوى سيرفرات تعمل على بث القنوات بتقنية حديثة لكي تتفادي تلك المشاكل التي قد واجهتها من قبل، هذا المتجر لديه العديد من الباقات والأسعار المختلفة التي تناسب الجميع، وإليكم بعض ميزات الاشتراك في متجر عرب تي في:



● الاشتراك يحتوي على قنوات عديدة جدا يصل عدد القنوات في الاشتراك إلى 10000 قناة بث مباشرة.

● مكتبة أفلام ومسلسلات ضخمة جدا تصل إلى 50000 فلم ومسلسل.

● تحديث يومي لمكتبة الأفلام والمسلسلات.

● تطبيقات وبرامج خاصة بالاشتراك متوفرة على الأندر ويد، الابل وكذلك الشاشات الذكية.

● دعم فني مميزا جدا؛ حيث إنه يمتلك أكثر من 8 سنوات خبرة في مجال اشتراك القنوات.

● يمكنك طلب إضافة فلم أو مسلسل غير موجودين في الاشتراك، ويتم الإضافة خلال وقت قصير جدا.

● جودة القنوات تصل إلى 4k وكذلك مكتبة أفلام ومسلسلات جودتها 4k حقيقياً.

● يمكنك طلب تجربة مجانية لمدة 12 ساعة أو 24 ساعة.

● يدعم تشغيل الاشتراك على أكثر من جهاز.

● سهولة التركيب والتشغيل.

رابط افضل متجر اشتراكات iptv

يمكنك الدخول مباشرة علي متجر عرب تي في للحصول علي الاشتراك مباشرة ولاتنسي استخدام كوبون الخصم الذي ستجده اسفل المقالة.

رابط متجر عرب تي في : اشتراك iptv

أسعار أفضل اشتراكات iptv



يوفر لك متجر عرب تي في العديد من الباقات والعروض، حيث تبدأ أسعار الاشتراك من 49 ريالاً سعودياً (13 دولاراً ) كما يوفر كوبون خصم يمكنك استخدمه سيتم ذكره أسفل هذه المقالة، من الباقات الرائعة الموجودة في المتجر هي اشتراك كوبرا أو اشتراك سمارترز ، تحتوي على قائمة قنوات متنوعة جدا ومكتبة أفلام ومسلسلات محدثة باستمرار حيث يتم تجديدها علي مدار اليوم، يوفر لك المتجر طرق دفع متوفرة في جميع الدول ويمكنك التواصل معهم للتأكد من طريقة الدفع المناسبة لك.

أفضل برامج وتطبيقات iptv

هناك مئات التطبيقات التي يمكنك استخدمها لتشغيل الاشتراك، ولكن سوف نذكر لك أفضل ثلاث تطبيقات iptv توفر لك أفضل تجربة مستخدم، هذه التطبيقات منها المجاني، ومنها المدفوع الذي يوفر لك متجر عرب تيفي تفعيله مجانا عند الاشتراك على الموقع لديهم، فما يلي أفضل تطبيقات iptv:

● تطبيق Smarter 4k



يتوفر تطبيق سمارترز فور كي على متجر جوجل بلاي سواء على أجهزة الجوال أو الشاشات التي تعمل بنظام الأندرويد، كذلك متوفر على أجهزة الشاومي بوكس MI BOX أو Sky Worth، يمكنك تحميل التطبيق مباشرة من خلال الدخول على متجر جوجل والبحث عن Smarter 4k ، كذلك التطبيق متوفر على الآيفون، الايباد والإبل تيف.

● تطبيق ايبو بلاير Ibo player



تطبيق مميز ورائع متوفر على جميع الاجهزة (الأندرويد - الآيفون - آبل تي في - شاشة سامسونج - LG - الشاشات الصينية الأندرويد)، متوفر منه نسخة مدفوعة ونسخة مجانية 7 أيام، وبعد ذلك يتم شراء التطبيق لمدة سنة أو مدى الحياة، على متجر عرب تي في سيتم تفعيل التطبيق مجانا مع اشتراك القنوات على متجر عرب تي في.

● تطبيق فليكس Flix



من أفضل تطبيق يمكنك تشغيل اشتراك iptv عليه لما له من مميزات كثيرة جدا وهي واجهة مستخدمة رائعة جدا وطريقة التنقل بين القنوات ومكتبة الأفلام والمسلسلات ممتازة جدا وسلسة بدون تعقيد كما يمكنك إضافة أكثر من اشتراك iptv داخل التطبيق نفسه، ويمكنك الاختيار بينهم عن طريق ضغطة زر.

كوبون خصم على اشتراك iptv في موقع عرب تي في

يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 20% على جميع الاشتراكات الموجودة في المتجر، حيث يتم استخدام كوبون الخصم وهو "ARAB TV" بعد إضافة الاشتراك إلى السلة ستجد خيار كوبون خصم قم بلصق الكوبون وبالتالي ستجد أنه تم خصم 20% من مبلغ الاشتراك مباشرة.



