موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. مع اقتراب المولد النبوي الشريف يسعى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، إلى معرفة صرف الموعد المحدد لصرف مرتبات الشهر الجاري، حيث حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر

ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حتى يوم الأربعاء الموافق 27-9-2023، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية، عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك، مكاتب البريد أو فروع البنوك، كما يتم صرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة العالية أو ما يعادلها تحصل على 8500 جنيه.

درجة المدير العام وما يعادله تحصل على 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى وما يعادلها تتقاضى 6500 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية وما يعادلها يحصلون على 5500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة وما يعادلها يحصلون على 5000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة وما يعادلها يحصلون على 4500 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة وما يعادلها يحصلون على 4000 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة وما يعادلها يحصلون على 3500 جنيه.

حاملو درجة الماجستير يحصلون على 6000 جنيه.

حاملو درجة الدكتوراة يتقاضون 7000 جنيه.