روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلغورود، وفق روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضاف البيان: "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.