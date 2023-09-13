ختام الدورة الثالثة لبرنامج "تأهيل القيادات" بالزقازيق

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة 10-13 سبتمبر 2023م، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي، مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، بالإضافة إلى تواجد فريق الإدارة بالمركز رحاب مرتضي، والدكتورة شيماء فرج، والدكتورة ياسمين فهمي.

وقد قدم الجلستين على مدار اليوم الدكتور هلال عفيفي، أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.

يشار إلى أنه فى ختام فعاليات الحفل قام الدكتور إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم ٢٥ من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.