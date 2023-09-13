قومي المراة بأسيوط يستخرج 90 بطاقة رقم قومي للسيدات بقرية الشيخ شحاتة
استخرج فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط 90 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات في قرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم. حيث قدم المجلس القومي للمرأة الاستمارات مجاناً بالتعاون مع الأحوال المدنية. توجه فريق العمل مع الأحوال المدنية إلى أماكن تجمع السيدات في القرية لتسهيل عملية الاستخراج. وتم إلغاء جميع الغرامات عن السيدات بالكامل.
جاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في كل المجالات الخدمية وتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة، وبإشراف د. مروة كدواني - مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط.
وأشارت د. مروة كدواني إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وعادلة للجميع، وتأمين الحياة الكريمة للفئات المحتاجة. وتعد هذه المبادرة جزءًا من العديد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بشكل مجاني أو بتكاليف منخفضة.
ويعتبر توفير البطاقة القومية للسيدات الفقيرات والمعيلات خطوة هامة لضمان حصولهن على الدعم والخدمات الحكومية اللازمة لتحسين مستوى حياتهن وتحقيق التنمية المستدامة في منطقتهن. وتأمل الحكومة أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به وتستمر في تحقيق نجاحٍ كبير في تحسين أوضاع الفئات
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