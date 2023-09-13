وفد مجلس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بإطسا في االفيوم

قام وفد رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد السيد مندوب رئاسة مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز اطسا.

يأتى هذا فى إطار حرص الدولة على حصول المواطن على الحياة الكريمة التي تليق به من خلال مشروعات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

رافق وفد مجلس الوزراء المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندس حاتم مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بالمركز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتعليمات المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بتذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

خلال الجولة تم الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات حياه كريمه على أرض الواقع بدائرة مركز اطسا، وشملت الجولة تفقد نقطة إسعاف إطسا، المقامة على مساحة 240 متر مربع، وبتكلفة 5.6 مليون جنيه، والتي تضم سيارتي إسعاف مجهزتين، وجزء خاص بسكن المسعفين، ونسب تنفيذ الأعمال، التي بلغت 100%.

وتفقد الوفد أيضا توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون، على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة 400 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 30 ألف م3 مياه صرف/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ بها 70%، وفي قرية تطون أيضاً، تفقد الوفد المجمع الزراعى الذى يضم جمعية زراعية، ومركزاً للإرشاد الزراعي، ووحدة طب بيطري، ويأتي على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 100%

وتفقد وفد مجلس الوزراء المجمع الخدمي الحكومي بالقرية نفسها، والذي يضم مركزاً تكنولوجياً، ووحدة محلية، ومكتباً للبريد، وآخر للتموين، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتباً للشهر العقاري، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، فضلاً عن تفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي النمطي طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل بتطون، على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 75%.

متابعة المجمعات الخدمية والزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

وشملت الجولة تفقد المجمع الخدمي الحكومي قرية شدموه، ويضم المجمع الخدمي مركزًا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبًا للبريد وأخر للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي وشهرًا عقاريًا، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، على مساحة 720 متراً مربعاً، منها 450م2 للمبنى الخدمي، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، والمجمع الزراعي بقرية شدموة، المقام علي مساحة 760 متر مربع وبتكلفة 5.4 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 100%.

كما تفقد مشروع التطوير الشامل للمركز الطبي قرية شدموة، المقام علي مساحة 200p متر مربع، وبتكلفة 40 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 75%.