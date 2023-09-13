البحيرة تستعد لإقامة معرض دمنهور السادس للكتاب

تستعد محافظة البحيرة، لإقامة معرض دمنهور السادس للكتاب وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر 2023 م بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية المعرض فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وغرس قيم الولاء والانتماء ورفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة، بالإضافة لدوره الهام بالنسبة للنشء والشباب فى بناء العقول وتبنى الأفكار المبتكرة والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائنا، مشيرة إلى أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكًا ثقافيًا غير مسبوق وسيتضمن العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية المختلفة لتواصل البحيرة عامًا بعد عام النجاح والتميز ولتكتب اسمها بأحرف من نور فى سجل العلم والمعرفة.

جدير بالذكر أن إقامة معرض الكتاب يعد تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة والتي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه.

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض هذا العام نخبة من مثقفي البحيرة ونجوم الإعلام والفكر والأدب وخبراء الاقتصاد والسياسة، كما سيتضمن محاور فكرية وثقافية وفنية وورش الكاريكاتير والمسرح والذكاء الاصطناعي وزراعة الأسطح وفن الأورجامي.

وسيشارك في المعرض عدد كبير من دور النشر المختلفة وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية والترفيهية للطفل على مدار اليوم بالإضافة إلى عروض فنية لفرق هيئة قصور الثقافة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة استثمار النجاح الذى يحققه المعرض سنويًا للوصول إلى معرض عالمى للكتاب يرسخ أهمية الثقافة فى حياتنا وتأثيرها فى كافة برامج التنمية.