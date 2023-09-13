تركيا.. انهيار منجم فحم يُنهي حياة شخص ويُصيب 3 آخرين

صرح مسؤولون بأن قسمًا من منجم فحم بشمالي "تركيا" انهار، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما أفادت "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال حاكم ولاية زنغولداق، عثمان جاجي بكتاش أوغلو، لتليفزيون "إن.تي.في"، إنه كان هناك 280 عاملًا داخل منجم أرموتجوك للفحم بالقرب من بلدة إيريجلي في الولاية، لكن أربعة عمال فقط كانوا يعملون في القسم الذي انهار.

عُمال المنجم:

وأضاف أن ثلاثة من عمال المنجم تم إخراجهم مصابين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة في المستشفى.

ولم يعرف على الفور سبب الانهيار.

ووقعت أسوأ كارثة منجم في تركيا عام 2014، عندما توفي 301 من عمال المناجم بعد اندلاع حريق داخل منجم للفحم في بلدة سوما بغرب البلاد.

والعام الماضي، أدى انفجار في منجم فحم آخر بشمال تركيا إلى مقتل 41 شخصًا.